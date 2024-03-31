Песков рассказал о бессонной ночи Путина после теракта в «Крокусе»

Президент России Владимир Путин не спал всю ночь перед обращениям к россиянам по случаю теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал журналисту Павлу Зарубину в программе »Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия -1».

«В такие моменты не до сна никому, особенно главе государства», — сказал Песков.

По его словам, на рабочий график Путина бессонная ночь не повлияла: президент провел ряд совещаний, а также в течение дня получал информацию от силовых структур о задержании террористов.

До этого Путин во время обращения к россиянам заявил, что участникам теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» подготовили «окно» с украинской стороны для перехода границы. Глава государства рассказал, что силовики задержали всех четверых непосредственных исполнителей теракта в «Крокусе». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

В концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске 22 марта произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар.

Ранее в МВД заявили, что террористами в «Крокусе» могли управлять с помощью чипов.