Террористов в Дагестане выявили после усиления мер безопасности из-за теракта в «Крокусе»

Поимку трех террористов в Дагестане 31 марта удалось осуществить в том числе благодаря усиленным мерам безопасности, которые ввели после теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл». Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава Дагестана Сергей Меликов.

«Выявление преступников произошло в том числе в рамках усиления безопасности после теракта в Подмосковье», — заявил Меликов.

Меликов поблагодарил за слаженную работу по выявлению и задержанию террористов сотрудников ФСБ и МВД, а также назвал проведенную операцию блестящей.

31 марта в Каспийске и двух районах Махачкалы объявили режим контртеррористической операции. Оперативный штаб НАК в Дагестане обратился к жителям республики с просьбой быть бдительными и оказывать помощь сотрудникам правоохранительных органов в решении задач по борьбе с терроризмом.

Позднее стало известно, что в одном из домов Каспийска заблокировали двух террористов. Всего в ходе операции были задержаны трое подозреваемых.

Ранее бывший аналитик ЦРУ рассказал, кому выгоден теракт в «Крокусе».