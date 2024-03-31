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Президент Казахстана отчитал чиновников из-за паводка

Токаев сделал выговор высшим чиновникам и главам регионов из-за паводков

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Павел Бедняков/РИА Новости

Казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев сделал выговоры нескольким должностным лицам за то, что они не приняли меры во время весенних паводков. Об этом сообщила пресс-служба главы Казахстана, передает ТАСС.

Отмечается, что выговор получили первый заместитель премьер-министр Роман Скляр и министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов. Также строгий выговор получили главы администраций Актюбинской, Костанайской и Западно-Казахстанской, Атырауской, Акмолинской, Алма-Атинской, Павлодарской областей.

«По его словам, отсутствует координация между правительством и местными исполнительными органами. Президент выразил сожаление по поводу крупных потерь личного имущества жителей пострадавших регионов. Он принес свои извинения и заверил, что всем пострадавшим будет оказана материальная помощь», — сообщили в пресс-службе Токаева.

До этого сообщалось, что на автомобильном пункте пропуска Желкуар на границе РФ и Казахстана введены временные ограничения на передвижение в связи с паводковой ситуацией на территории Казахстана.

Ранее в МЧС рассказали, когда стоит ожидать дождевые паводки на Кубани и в Крыму.

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