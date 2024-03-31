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Школьник из Омска сообщил о бомбе, чтобы не писать диктант по русскому языку

В Омске 13-летнего мальчика поставили на учет за ложное сообщение о минировании

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Pixabay

В Омске подросток сообщил в заложенной в школе бомбе, потому что не хотел писать диктант. Об этом рассказали в полиции региона.

Днем в дежурную часть поступило сообщение о взрывном устройстве, спрятанном в здании одной из школ Ленинского округа. Туда отправились следственно-оперативная группа, а также взрывотехник и медики.

Прилегающая территория была оцеплена, а учащиеся и работники образовательного учреждения эвакуированы. Однако никаких опасных предметов и веществ силовики в школе так и не обнаружили.

Вскоре выяснилось, что заведомо ложное сообщение о минировании оставил 13-летний ученик. Он так не хотел писать диктант по русскому языку, что во время перемены решил отправить письмо с угрозами на электронный адрес учебного заведения.

«В настоящее время мальчик поставлен на профилактический учет, с ним и его законными представителями работают инспекторы по делам несовершеннолетних», — отметили в ведомстве.

Ранее российская школьница не хотела идти на уроки и отравилась содержимым домашней аптечки.

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