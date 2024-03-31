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Российские врачи обезвредили неадекватного мужчину, ворвавшегося в больницу с ножницами

Врачи из Ишимской больницы обезвредили неизвестного, вооруженного ножницами

Врачи обезвредили неизвестного, который пытался ранить ножницами персонал больницы в Тюменской области. Об инциденте стало известно из поста в сообществе «Ишим Пере Подслушано» во «ВКонтакте».

Инцидент, попавший на камеру видеонаблюдения, произошел минувшей ночью в ГБУЗ ТО «Областная больница №4» в Ишиме. Судя по кадрам, неадекватный мужчина сначала набросился с ножницами на женщину-медика. Та стала сопротивляться и привлекла внимание охранника, вооруженного дубинкой. Однако тот не спешил пустить ее в ход.

Затем в больничный коридор вышел мужчина в белом халате и сразу же попытался отобрать ножницы у нападавшего. В происходящее вмешался еще один доброволец, вдвоем врачи опрокинули злоумышленника на пол и обезвредили его. Охранник, как видно на записи, так и не решился использовать свое оружие.

Автор поста рассказал, что в операции по обезвреживанию мужчины приняли участие врач-терапевт Шахзод Яхшибоев и врач-отоларинголог Александр Гартунг и поблагодарил их. Официальных комментариев от силовых ведомств насчет произошедшего в Ишимской больнице пока не поступало.

Ранее неизвестный пырнул продавщицу тульского магазина ножом в шею и попал на видео.

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