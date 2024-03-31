На территории объекта инфраструктуры в одной из областей Украины произошел пожар

На территории объекта критической инфраструктуры во Львовской области на западе Украины, где ранее прогремели взрывы, произошел пожар. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

«Разрушено административное здание. Был пожар», — написал он.

По словам Козицкого, пожарные оперативно потушили возгорание.

Ранее в Telegram-канале Вооруженных сил Украины (ВСУ) сообщалось, что на энергетическом объекте в Одесской области на юге Украины после взрывов произошел пожар. Несколько населенных пунктов остались без электроэнергии. В ВСУ утверждали, что возгорание было ликвидировано, в данный момент ведутся восстановительные работы.

До этого украинское издание «Страна.ua» сообщало, что пять взрывов произошли в городе Стрый, находящемся во Львовской области на западе Украине, где ранее объявляли воздушную тревогу.

Ранее член президиума Совета по внешней и оборонной политике Александр Лосев объяснил цель ударов по энергообъектам Украины.