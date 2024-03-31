В Одессе прекратил курсировать электротранспорт

Из-за проблем с электричеством в Одессе временно остановлено движение электротранспорта. Информация об этом опубликована в Telegram-канале городского совета.

«В связи с ограничением подачи электроэнергии электротранспорт прекращает работу. Весь подвижной состав уходит в депо», — говорится в публикации.

29 марта Минобороны России сообщило о нанесении «группового удара высокоточным оружием» по объектам украинской энергетики. Минэнерго Украины на фоне обострения ситуации призвало украинцев, предприятия и СМИ не раскрывать подробности ударов и проблем с электричеством. Тем не менее известно, что аварийные отключения света действуют минимум в двух регионах. «Укрэнерго» предупредило, что ситуация может ухудшиться.

Накануне глава украинской национальной энергокомпании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий в эфире украинского телемарафона заявил, что были введены ограничения на электроснабжение промышленности в Криворожском районе Днепропетровской области.

Ранее украинцам порекомендовали готовиться к отключениям электроэнергии.