Три человека задержаны в ходе КТО в Дагестане

В Дагестане в ходе контртеррористической операции (КТО) задержаны три человека. Об этом сообщили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК), передает РИА Новости.

По данным ведомства, они планировали совершить террористические преступления. При осмотре мест задержания найдены автоматическое оружие, боеприпасы и готовое к применению самодельное взрывное устройство (СВУ).

В НАК уточнили, что пострадавших среди гражданского населения и потерь у личного состава сил правопорядка в ходе КТО нет.

31 марта в Каспийске и двух районах Махачкалы объявили режим контртеррористической операции. Оперативный штаб НАК в Дагестане обратился к жителям республики с просьбой быть бдительными и оказывать помощь сотрудникам правоохранительных органов в решении задач по борьбе с терроризмом.

До этого сообщалось, что в одном из домов Каспийска в квартире были заблокированы два террориста.

Позднее «Известия» показали кадры обстановки рядом с местом проведения контртеррористической операции в Махачкале.

Ранее ФСБ предотвратила теракты в отношении российских военных в Белгородской области.