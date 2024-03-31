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Подросток-водитель попытался скрыться и «протащил» полицейского за автомобилем 50 метров

В Казани подросток-водитель травмировал полицейского при задержании

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Depositphotos

В Казани подросток-водитель попытался скрыться и травмировал полицейского при задержании. Об этом сообщает «МВД Медиа».

По информации ведомства, экипаж Госавтоинспекции заметил автомобиль с пленкой черного цвета на передних боковых стеклах. Водитель проигнорировал требование об остановке и попытался скрыться. Полицейские начали преследование.

Злоумышленник остановился на перекрестке, и инспектор, подойдя к автомобилю, попытался задержать водителя. Однако машина резко начала движение и «протащила» полицейского за собой около 50 метров.

Позже злоумышленника задержали в нескольких километрах от места инцидента. Водителем оказался юноша 2007 года рождения. В автомобиле также находился подросток 2010 года рождения.

В отношении подростка-водителя составили 11 административных протоколов. Пострадавшему инспектору оказывается помощь в больнице.

Ранее на Урале мужчина с ножом напал на полицейского при исполнении.

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