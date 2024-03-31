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Москвичам рассказали о погоде в столице в воскресенье

Синоптик Тишковец: в воскресенье в Москве ожидается до +17°С

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Виталий Белоусов/РИА «Новости»

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что в воскресенье в Москве ожидается до +17°С. Его слова передает РИА Новости.

По словам синоптика, погода в столице обусловлена гребнем антициклона, поэтому температурный фон в Москве будет почти на месяц опережать климатический календарь.

В Москве ожидается переменная облачность, без осадков. В столице будет +14... +17°С, в области ожидается +13... +18°С. В Москве также ожидается южный ветер с переходом на юго-восточный с порыва до 3 — 8 метров в секунду.

До этого специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщал, что в конце следующей недели в Москву могут вернуться заморозки.

По его словам, в полдень 30 марта температура воздуха в Москве достигла отметки в +11,0°С, что стало самым высоким показателем с начала года. Потепление продолжится до 1-2 апреля, возможны даже первые в этом году грозы.

Ранее россиян призвали готовиться к экстремальной жаре и засухам.

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