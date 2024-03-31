Девушку-подростка госпитализировали из ТЦ в Петербурге с отравлением этанолом

В Петербурге 15-летнюю девушку-подростка госпитализировали из торгового центра (ТЦ) с отравлением этанолом. Об этом сообщает «78.ru».

По информации издания, инцидент произошел 30 марта в ТРК «Европолис» на Полюстровском проспекте. Несовершеннолетнюю, которой в апреле исполнится 16 лет, доставили в детскую городскую больницу в тяжелом состоянии.

Сообщается, что у девушки-подростка диагностировали отравление этанолом. Детали и обстоятельства произошедшего в данный момент устанавливаются.

До этого в Петербурге ученик кадетского корпуса потерял сознание после репетиции новогоднего бала, на котором, предположительно, выпил со сверстниками. Прибывшие на место медики госпитализировали 16-летнего подростка с отравлением этанолом. Юношу направили в детскую больницу.

Ранее в Омске 11-летний мальчик попал в больницу с алкогольным отравлением.