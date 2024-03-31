На Украине зафиксировали рост домашнего насилия

На Украине зафиксирован рост уровня домашнего насилия. Об этом пишет издание «Украинская правда».

По данным издания, на этом фоне Верховная рада приняла решение рассмотреть законопроект об усилении ответственности за домашнее насилие или насилие по половому признаку.

Только в 2023 году национальная полиция Украины зарегистрировала более 291 тысячи фактов домашнего насилия, что на 20% больше, чем в 2022 году. Число зарегистрированных уголовных правонарушений, связанных с домашним насилием, выросло на 80%, а административных — на 36%.

До этого издание Mirror сообщало, что в Британии женщина попала в тюрьму за физическое насилие над мужем после того, как несколько нападений попали на камеру видеоняни.

Уголовное разбирательство в отношении женщины было начато в 2021 году, когда друг ее мужа нашел запись, сделанную видеоняней, и отправил ее в полицию. В результате женщина сама угодила за решетку за жестокое обращение с супругом, которое было признано судьей «худшим случаем контролирующего и принуждающего поведения».

Ранее в ЕС назвали дату принятия Украины.