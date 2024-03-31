Спецназ заблокировал террористов в Махачкале и Каспийске

Спецназ ФСБ заблокировал террористов в квартирах Махачкалы и Каспийска. Об этом сообщили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК), передает РИА Новости.

В ведомстве уточнили, что появились данные о местонахождении в Дагестане вооруженных людей, которые причастны к террористической деятельности.

«Сегодня ночью они были заблокированы спецназом ФСБ», — отметили в сообщении.

Подчеркивается, что на время операции жителей прилегающих домов эвакуировали. На месте работу правоохранителей координирует оперативный штаб НАК.

До этого сообщалось, что режим контртеррористической операции (КТО) объявили в Каспийске и двух районах Махачкалы. Оперативный штаб НАК в Дагестане обратился к жителям республики с просьбой быть бдительными и оказывать помощь сотрудникам правоохранительных органов в решении задач по борьбе с терроризмом.

Ранее жителя Иркутской области заподозрили в работе на разведку Украины.