Спецназ заблокировал террористов в Махачкале и Каспийске

Спецназ ФСБ заблокировал террористов в квартирах Махачкалы и Каспийска. Об этом сообщили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК), передает РИА Новости.
В ведомстве уточнили, что появились данные о местонахождении в Дагестане вооруженных людей, которые причастны к террористической деятельности.
«Сегодня ночью они были заблокированы спецназом ФСБ», — отметили в сообщении.
Подчеркивается, что на время операции жителей прилегающих домов эвакуировали. На месте работу правоохранителей координирует оперативный штаб НАК.
До этого сообщалось, что режим контртеррористической операции (КТО) объявили в Каспийске и двух районах Махачкалы. Оперативный штаб НАК в Дагестане обратился к жителям республики с просьбой быть бдительными и оказывать помощь сотрудникам правоохранительных органов в решении задач по борьбе с терроризмом.
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