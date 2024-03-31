Режим КТО ввели в Махачкале и Каспийске

В Махачкале и Каспийске ввели режим контртеррористической операции (КТО). Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Оперативный штаб ФСБ в республике.

По данным ведомства, специальный режим был введен с 5:35 мск в пределах административных границ Ленинского, Советского районов Махачкалы и города Каспийск.

При этом на время проведения контртеррористической операции в указанных местах начал действовать ряд специальных мер и временных ограничений.

«Оперативный штаб в Дагестане обращается ко всем жителям республики с просьбой о повышении бдительности», — сказал агентству представитель штаба. Причины операции пока не приводятся.

Местных жителей призвали оказывать поддержку правоохранительным органам «в решении задач по борьбе с экстремизмом и терроризмом», добавили в штабе.

До этого сообщалось, что после теракта в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье на культурных площадках в России ввели новые меры безопасности.

Ранее ФСБ предотвратила теракты в отношении российских военных в Белгородской области.