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Отели Египта не планируют отказываться от системы «все включено»

Глава ETA Элькади: отели Египта не будут отказываться от системы «все включено»

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Павел Львов/РИА «Новости»

Египетские отели не намерены отказываться от системы «все включено». Об этом заявил глава управления по туризму Египта (ETA) Амр Элькади, передает РИА Новости.

«Решение остается за отелями, и они продолжают использовать систему «все включено», но с небольшими изменениями», — сказал он.

Элькади отметил, что формат «все включено» идеален для семей с детьми, которым нравится отдыхать у бассейна и возвращаться к шведскому столу в любой момент без ограничений.

Кроме того, для постояльцев добавили опцию посещения ресторанов A la carte, которая также не требует доплаты. Гостям предлагают заменить шведский стол на обслуживание в любом ресторане отеля. Элькади обратил внимание, что такой формат питания поможет сократить объем пищевых отходов, что является главной проблемой шведского стола.

До этого стало известно, что рейсы в Египет выполнит Azur Air вместо попавшей под ограничения Southwind.

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