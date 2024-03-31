Отели Египта не планируют отказываться от системы «все включено»

Египетские отели не намерены отказываться от системы «все включено». Об этом заявил глава управления по туризму Египта (ETA) Амр Элькади, передает РИА Новости.

«Решение остается за отелями, и они продолжают использовать систему «все включено», но с небольшими изменениями», — сказал он.

Элькади отметил, что формат «все включено» идеален для семей с детьми, которым нравится отдыхать у бассейна и возвращаться к шведскому столу в любой момент без ограничений.

Кроме того, для постояльцев добавили опцию посещения ресторанов A la carte, которая также не требует доплаты. Гостям предлагают заменить шведский стол на обслуживание в любом ресторане отеля. Элькади обратил внимание, что такой формат питания поможет сократить объем пищевых отходов, что является главной проблемой шведского стола.

До этого стало известно, что рейсы в Египет выполнит Azur Air вместо попавшей под ограничения Southwind.

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