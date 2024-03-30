Возле «Крокус Сити Холла» зажгли фигуры журавлей в память о жертвах теракта

Фигуры журавлей, созданные из свечей, были зажжены вечером возле красногорского «Крокус Сити Холла» в знак памяти о жертвах теракта, произошедшего 22 марта. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что люди приносили цветы и свечи к народному мемориалу на протяжении всего дня. Почтить память погибших сегодня приходили не только простые граждане, но и послы иностранных государств.

В 19:52 мск была объявлена минута молчания — примерно в это время 22 марта вооруженные люди ворвались в помещение комплекса и открыли огонь по посетителям. После того как люди почтили память жертв теракта, на сцену вышел оркестр под руководством российского дирижера Валерия Гергиева.

Отмечается, что 30 марта «Волонтеры Победы» провели в разных регионах страны акции в память о жертвах теракта в «Крокус Сити Холле».

Ранее в СК заявили об установлении личностей 134 погибших при теракте в «Крокусе».