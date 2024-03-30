ВСУ атаковали движущийся автомобиль в Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаке Вооруженных сил Украины легкового автомобиля, который в тот момент ехал по дороге в Шебекинском городском округе. Об этом глава региона написал в своем Telegram-канале.

«Инцидент произошел на участке трассы между селами Красное и Вознесеновка Шебекинского городского округа. В результате взрыва никто не пострадал, у транспортного средства повреждены лобовое стекло, бампер и фары», — сообщил Гладков.

До этого Гладков сообщил об обстреле села Дроновка в Грайворонском городском округе. По словам белгородского губернатора, подомовой обход территории продолжается.

27 марта от обстрела ВСУ в Белгороде пострадали более 180 квартир и 12 социально значимых объектов. Как уточнил Гладков, в здании выбиты окна на двух этажах, посечен фасад. Различные повреждения зафиксировали в 188 квартирах многоэтажных домов, одном частном жилом домовладении, 12 социально значимых объектах, одном нежилом помещении, в паркинге, а также в хозяйственных субъектах и в офисном помещении. Гладков добавил, что повреждены 65 автомобилей.

Ранее в ЛНР сообщили о росте разновидности используемых ВСУ беспилотников.