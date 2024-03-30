В Киеве и области объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Киеве и Киевской области. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

30 марта тревогу также объявляли в Харьковской, Полтавской, Сумской, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Черкасской и Одесской областях Украины.

Накануне в Харькове произошел взрыв на фоне объявленной воздушной тревоги.

В тот же день Минэнерго Украины призвало граждан не называть цели и последствия ударов ВС РФ по объектам страны, а также не публиковать данные об отключениях.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в Днепропетровской области Украины были повреждены энергетические объекты.