ВСУ обстреляли село Дроновка в Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле села Дроновка в Грайворонском городском округе. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Под обстрел ВСУ попало село Дроновка Грайворонского городского округа. Пострадавших нет. В одном частном домовладении осколками снаряда повреждены летняя кухня и сарай», — сообщил Гладков.

По словам белгородского губернатора, подомовой обход территории продолжается.

До этого сообщалось, что в небе над Белгородской областью сбили еще два беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). 30 марта средства ПВО уже сбили несколько беспилотников в небе над регионом. Украинские войска использовали беспилотники самолетного типа.

27 марта от обстрела ВСУ в Белгороде пострадали более 180 квартир и 12 социально значимых объектов. Как уточнил Гладков, в здании выбиты окна на двух этажах, посечен фасад. Различные повреждения зафиксировали в 188 квартирах многоэтажных домов, одном частном жилом домовладении, 12 социально значимых объектах, одном нежилом помещении, в паркинге, а также в хозяйственных субъектах и в офисном помещении. Гладков добавил, что повреждены 65 автомобилей.

Ранее в ЛНР сообщили о росте разновидности используемых ВСУ беспилотников.