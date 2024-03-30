Суда приостановили выход в акваторию Сочи из-за сильного тумана

Сильный туман с видимость местами до 200-400 метров ожидается в Сочи из-за резкого изменения погоды, суда приостановили выход в акваторию Сочи. Об этом сообщили в администрации города.

«В Сочи прогнозируют туман. До конца суток 30 марта на участке Магри-Веселое ожидается туман, видимость составит 500-1000 метров, местами 200-400 метров», — говорится в сообщении.

До этого работа морского пассажирского транспорта в Севастополе приостановлена после крупного ракетного обстрела.

В городе работали средства ПВО, которые сбивали ракеты Вооруженных сил Украины (ВСУ). Осколки от снарядов падали на город. Ранения получили четыре человека.

Пострадавшим будет оказана необходимая помощь, отметил Развожаев. Тем же, кто снимал работу ПВО и выкладывал их в соцсети, грозит наказание. Их вычислением уже занялись правоохранительные органы.

Ранее в Севастополе в море упал военный самолет.