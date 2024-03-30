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На юго-востоке Москвы эвакуировали торговый центр

На юго-востоке Москвы эвакуировали ТЦ «Миля»

Посетители торгового центра «Миля» на юго-востоке Москвы сообщили об эвакуации здания. Об этом сообщает MSK1.RU.

Местные жители сообщили, что их экстренно попросили покинуть торговый центр из-за угрозы минирования.

24 марта из ТЦ «Лондон Молл» в Санкт-Петербурге эвакуировали всех посетителей и работников, поскольку неизвестный мужчина сообщил в правоохранительные органы о заложенной в здании бомбе. Позднее мужчину задержали. Здание торгового центра осматривают взрывотехники.

До этого сообщалось о пожаре на крыше Российской государственной библиотеки в Москве. По информации Telegram-канала Shot, горела защитная конструкция скульптуры на крыше здания. По предварительным данным, там велись ремонтные работы и строители не выключили обогреватель. Ущерб, нанесенный огнем, еще будет рассчитан специалистами.

Ранее сообщалось, что информация о минировании ТЦ в Краснодаре оказалась ложной.

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