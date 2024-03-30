Россиянин собирался переправить наркотики в колонию с помощью арбалета и попался полиции

В Челябинской области поймали мужчину, который собирался доставить в колонию наркотики при помощи арбалета. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел в городе Кыштым на улице Карла Либкнехта. Полицейские при поддержке ОМОН задержали ранее судимого челябинца, намеревавшегося совершить поставку марихуаны в исправительную колонию при помощи арбалета, который изъяли во время осмотра его автомобиля. Полицейские нашли также две стрелы и два свертка с наркотиком общей массой 41 грамм.

Выяснилось, что до этого задержанный уже совершал выстрел арбалетной стрелой с наркотиками по территории колонии. Ее изъяли сотрудники оперативного отдела ГУФСИН ИК-10.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье о незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. Решается вопрос об избрании россиянину меры пресечения.

Ранее россиянин собирался обстрелять колонию марихуаной из арбалета и попался.