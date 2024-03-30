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Компания Southwind отменила полеты из Калининграда в Анталью

АТОР: Southwind отменила полетную программу из Калининграда в Анталью

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Павел Львов/РИА Новости

Турецкая авиакомпания Southwind приняла решение отменить полеты в Анталью из Калининграда. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Это связано с запретом для компании использовать воздушное пространство Европейского союза. Европейские чиновники считают, что фактический контроль над Southwind осуществляется из России, поясняют в организации.

Другим рейсам Southwind в российские города ничего не грозит — полеты будут выполняться по маршрутам российских перевозчиков. В связи с этим 30 и 31 марта туроператоры PEGAS Touristik и Coral Travel пересадят своих клиентов на рейс AZUR Air в Шарм-эш-Шейх.

Впервые об аффилированности Southwind с РФ заговорили в Финляндии. Власти страны пришли к выводу, что доля собственности и фактический контроль над авиакомпанией находятся в России, а не в Турции. В связи с этим Финляндия не дала авиаперевозчику разрешение на полеты между Анталией и Хельсинки.

Southwind также планировала выполнять рейсы в некоторые крупные города Германии и в Ираклион (Греция). 28 марта Брюссель заявил странам ЕС, что авиакомпании запрещено взлетать, летать и приземляться в Европе в соответствии с санкционным регламентом. Для перевозчика полностью закрыли воздушное пространство Евросоюза.

Ранее задержанный самолет с россиянами вылетел из Египта.

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