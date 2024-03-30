В Петербурге задержали гражданина Индии, пристававшего к девочкам в магазинах

В Петербурге 33-летнего гражданина Индии задержали по подозрению в приставаниях к несовершеннолетним в магазине косметики. Об этом сообщает »Фонтанка».

По информации издания, две женщины обратились в полицию с сообщениями о приставаниях незнакомца к их дочерям 10-ти и 17-ти лет в магазине косметики и товаров для дома на улице Бабушкина. Обе рассказали, что незнакомец домогался несовершеннолетних.

Полицейские задержали подходящего под описание мужчину на улице Ткачей. Им оказался приехавший в Петербург осенью прошлого года инженер-технолог из Индии. Сообщается, что на него составили протокол о нарушении миграционного законодательства. В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

До этого в Москве по обвинению в домогательствах в отношении учениц задержали пожилого охранника школы. По словам несовершеннолетних, мужчина проявлял к ним нездоровый интерес и просил девочек отправить ему откровенные фото.

Ранее в Красноярске пожилой мужчина преследовал 11-летнюю девочку и предлагал ей деньги.