Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Петербурге задержали гражданина Индии, пристававшего к девочкам в магазинах

«Фонтанка»: в Петербурге гражданина Индии заподозрили в приставаниях к девочкам

close
100%
Александр Кряжев/РИА Новости

В Петербурге 33-летнего гражданина Индии задержали по подозрению в приставаниях к несовершеннолетним в магазине косметики. Об этом сообщает »Фонтанка».

По информации издания, две женщины обратились в полицию с сообщениями о приставаниях незнакомца к их дочерям 10-ти и 17-ти лет в магазине косметики и товаров для дома на улице Бабушкина. Обе рассказали, что незнакомец домогался несовершеннолетних.

Полицейские задержали подходящего под описание мужчину на улице Ткачей. Им оказался приехавший в Петербург осенью прошлого года инженер-технолог из Индии. Сообщается, что на него составили протокол о нарушении миграционного законодательства. В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

До этого в Москве по обвинению в домогательствах в отношении учениц задержали пожилого охранника школы. По словам несовершеннолетних, мужчина проявлял к ним нездоровый интерес и просил девочек отправить ему откровенные фото.

Ранее в Красноярске пожилой мужчина преследовал 11-летнюю девочку и предлагал ей деньги.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами