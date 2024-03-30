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В кафе в Нидерландах захватили заложников

В городе Эде на востоке Нидерландов захватили заложников

В кафе на востоке Нидерландов произошел захват заложников, число удерживаемых в здании людей пока неизвестно. Об этом сообщает Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS).

По ее информации, неизвестные захватили в заложники людей в популярном кафе в городе Эде (провинция Гелдерланд). Информации о количестве захваченных людей и о самих захватчиках пока нет.

Также сообщается об эвакуации жителей 150 домов, расположенных рядом с кафе. На место прибыли сотрудники полиции, службы экстренной помощи и пожарные.

22 марта произошел теракт в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл». Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. СК России возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ). «Газета.Ru» вела трансляцию событий.

Ранее Зеленский усмехнулся в интервью, отвечая на вопрос о теракте в «Крокусе».

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