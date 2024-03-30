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Число раненных при теракте в «Крокусе» официально превысило 550 человек

МЧС: число пострадавших при теракте в «Крокусе» увеличилось до 551

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Maxim Shemetov/Reuters

Число пострадавших в результате теракта в столичном концертном зале «Крокус Сити Холл» увеличилось до 551. Об этом сообщает пресс-служба министерства чрезвычайных ситуаций Московской области, пишет ТАСС.

«До 551 человека возросло количество пострадавших», — сказано в публикации.

Согласно данным на утро 30 марта, трагедия забрала жизни 144 человек, в числе них пятеро несовершеннолетних.

«Пострадали 695 человек (в том числе 15 детей)», — отмечается в сводке.

По информации медицинских служб, большинство пациентов были выписаны из больницы и направлены на амбулаторное лечение.

Вечером 22 марта в московском концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ). Сообщается о 144 погибших, количество жертв может увеличиться.

Мать напавшего на «Крокус» террориста рассказала о его развратном прошлом.

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Теракт в «Крокус Сити Холле»
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