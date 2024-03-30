На Урале мужчина с ножом напал на полицейского при исполнении

В Оренбургской области 52-летний местный житель напал на сотрудника полиции, в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей». Об этом рассказали в пресс-службе Следственного управления СК РФ по области.

Инцидент произошел в поселке Чебеньки. Мужчина, зная, что перед ним находятся сотрудники полиции, прибывшие на сообщение о преступлении, сначала угрожал им насилием, а затем взял нож и пытался ударить им одного из инспекторов.

«На неоднократные требования сотрудников полиции подозреваемый должным образом не отреагировал, в связи с чем сотрудники полиции вызвали дополнительные патрульные экипажи, после чего противоправные действия фигуранта были пресечены, а нож изъят следователем в ходе осмотра места происшествия», — рассказали в СК.

Фигуранту грозит по статье до 10 лет лишения свободы.

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