Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Урале мужчина с ножом напал на полицейского при исполнении

В Оренбургской области мужчина с ножом напал на полицейского

close
100%
Shutterstock

В Оренбургской области 52-летний местный житель напал на сотрудника полиции, в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей». Об этом рассказали в пресс-службе Следственного управления СК РФ по области.

Инцидент произошел в поселке Чебеньки. Мужчина, зная, что перед ним находятся сотрудники полиции, прибывшие на сообщение о преступлении, сначала угрожал им насилием, а затем взял нож и пытался ударить им одного из инспекторов.

«На неоднократные требования сотрудников полиции подозреваемый должным образом не отреагировал, в связи с чем сотрудники полиции вызвали дополнительные патрульные экипажи, после чего противоправные действия фигуранта были пресечены, а нож изъят следователем в ходе осмотра места происшествия», — рассказали в СК.

Фигуранту грозит по статье до 10 лет лишения свободы.

Ранее женщина напала на гаишников, чтобы защитить пьяного мужа от протокола.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами