Террористы после атаки на «Крокус» поехали в Киев за деньгами

Террористы, атаковавшие подмосковный концертный зал «Крокус Сити Холл», после нападения поехали в Киев за вознаграждением. Об этом они рассказали на допросах и в ходе других следственных мероприятий, сообщил Следственный комитет России.

По данным СК, действия преступников координировал мужчина, который представился им под псевдонимом. Он отправлял им голосовые сообщения через мессенджер Telegram. По указанию координатора террористы после совершения преступления на автомобиле поехали в сторону границы России и Украины. Они должны были пересечь ее, чтобы прибыть в украинскую столицу для получения обещанного им вознаграждения.

Следственный комитет проверяет, причастны ли спецслужбы Украины к организации и финансированию теракта.

До этого секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что Украина причастна к теракту в «Крокусе».

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске произошел теракт. По версии следствия, перед выступлением группы «Пикник» Далерджон Мирзоев, Саидакрами Рачабализода, Мухаммадсобир Файзов и Шамсидин Фаридуни, вооруженные автоматами, открыли огонь по посетителям на входе, а позже продолжили нападение внутри концертной площадки.

В ходе теракта преступники подожгли здание с помощью бензина, в результате концертный зал полностью сгорел.

Утром 23 марта четверых подозреваемых в теракте задержали в Брянской области. На следующий день их арестовали и отправили в СИЗО до 22 мая.

Ранее был раскрыт принцип отбора исполнителей теракта в «Крокусе».