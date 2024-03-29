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Школьники из Москвы успешно выступили на Всероссийской олимпиаде по физике

Мэр Москвы Собянин поздравил победителей Всероссийской олимпиады по физике

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Телеграм-канал Мэр Москвы Сергей Собянин

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил победителей и призеров Всероссийской олимпиады по физике, сообщил он в своем Telegram-канале.

Всего в олимпиаде, проходившей в образовательном центре «Сириус», принимало участие 400 школьников из 64 регионов России.

Победителями стали 10 школьников из Москвы, а еще 57 – призерами.

Абсолютным победителем олимпиады стал ученик девятого класса Владислав Жиганов. Он набрал больше всего баллов в своей параллели и получил специальный приз жюри.

«Поздравляем ребят с заслуженными наградами», — написал Собянин.

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