ВСУ атаковали поселок в Брянской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили атаку на поселок Запесочье Погарского района Брянской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

По его словам, в результате никто не пострадал. Однако, по предварительным данным, частично поврежден жилой дом, автомобиль, а также сельскохозяйственная техника. На месте работают оперативные и экстренные службы, заявил чиновник.

Других подробностей произошедшего он не привел.

29 марта в Минобороны РФ сообщили, что за ночь российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 15 украинских снарядов над Белгородской областью. Речь идет о снарядах реактивной системы залпового огня (РСЗО) RM-70 «Вампир».

Накануне губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ атаковали село Новая Таволжанка в Шебекинском округе при помощи беспилотника со взрывчаткой. По его словам, в результате сброса взрывного устройства пострадал мирный житель.

Ранее в России создали комплексную систему защиты объектов от дронов.