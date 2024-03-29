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Трихологи назвали основные правила расчесывания волос, защищающие от облысения

Трихолог Толстоносова: чтобы сохранить волосы, их нужно правильно расчесывать

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Depositphotos

Чтобы сохранить волосы здоровыми и красивыми, а также предотвратить выпадение, важно правильно их расчесывать. В первую очередь необходимо выбрать хорошую расческу исходя из состояния и структуры волос, а также не забывать мыть ее каждые две недели, рассказала Life трихолог, нутрициолог Виктория Толстоносова.

«Обязательно ухаживайте за расческой: регулярно чистите ее от волос, кожного жира и уходовых средств, а также мойте каждые две недели. Можно самым обычным мылом — намыльте и сполосните, а затем дайте высохнуть», — посоветовала специалист.

Нельзя расчесывать волосы слишком часто, рекомендуется делать это два раза в день по утрам и вечерам. Волосы должны быть сухими, а расческу трихолог посоветовала выбрать с мягкими пластиковыми зубчиками. Если приходится расчесывать влажные волосы, их, по словам Толстоносовой, нужно сначала помокнуть полотенцем, убрав лишнюю влагу, а затем воспользоваться расческой с широкими зубчиками.

Приступать к расчесыванию следует с кончиков, продвигаясь выше и постепенно доходя до корней. Также, по мнению специалиста, обладательницам длинных волос нужно обхватить их на уровне 5–10 сантиметров от кончиков, и прочесывать пряди медленными движениями.

Перед расчесыванием рекомендуется нанести на волосы уходовые средства – спрей или масло для защиты от повреждений, заключила трихолог.

Напомним, доктора советуют обратиться в больницу при сильном выпадении волос. Проверить это можно с помощью теста и несколько провести по волосам рукой. Если в ладони останется более пяти волос, то необходима помощь специалиста.

Ранее врачи предупредили об опасности применения народных методов лечения волос.

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