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Диетолог назвала продукты, которые повышают аппетит

Диетолог Дюваль: сладости и острая еда могут повысить аппетит

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Freepik.com

Простые углеводы могут провоцировать усиление аппетита, рассказала «Ридусу» диетолог Анжелика Дюваль.

«Не только сладости, вроде шоколада, конфет, печенья и тортов, но и продукты, в основе которых мука высшего сорта. Подобная пища вызывает резкие скачки сахара в крови, что может привести к перепадам настроения и усилить аппетит. Поэтому продукты с быстрыми углеводами лучше не использовать в качестве перекуса», — уточнила эксперт.

Кроме того, на повышение аппетита влияют усилители вкуса. К ним относятся соль, соусы, специи и глутамат натрия. Аналогичным эффектом обладают яблоки, апельсины, маринованные или квашеные овощи, а также острая еда. По словам диетолога, это связано с тем, что они усиливают выработку желудочного сока.

Высокое содержания сахара во фруктовых соках, компотах и морсах также может повлиять на аппетит. В связи с этим Дюваль советует употреблять эти напитки через 20-40 минут после полноценного приема пищи.

Ученые из университета Лидса до этого выяснили, что употребление заменителей сахара не только не приводит к потере контроля над аппетитом, но и способствует снижению уровня глюкозы в крови.

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