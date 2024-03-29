Финский журналист рассказал об опустевших городах, граничащих с Россией

Финские районы, граничащие с Россией, пустеют на глазах. Причем бегут оттуда как местные, так и приезжие. Об этом в беседе с Tsargrad.tv рассказал журналист Кости Хейсканен. По его словам, ситуация продолжает стремительно ухудшаться, однако Хельсинки не спешит менять курс.

«Сейчас приграничные регионы стали нищими и опустевшими, потому что без русских там делать нечего. Оттуда уже бегут не только финны, но и украинцы, которых туда селили как беженцев. Там нет работы, нет никакого будущего», — рассказал журналист.

По его мнению, в разрушении финской экономики виноваты власти страны. Хельсинки нет никакого дела до того, что приграничные населенные пункты превращаются в города-зомби, заключил Хейсканен.

До этого пресс-служба министерства внутренних дел Финляндии сообщала, что финские власти планируют возвести ограждение на границе с Россией в ускоренном порядке. На эти цели будет запрошено €74 млн.

Ранее в Финляндии прокомментировали опустение территории возле границы с Россией.