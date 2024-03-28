Судья чемпионата России по танцам подала иск из-за травли после теракта в «Крокусе»

Савеловский районный суд Москвы принял иск о защите чести и достоинства от судьи чемпионата и первенства России по танцевальному спорту Калиничевой К.В. Как пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда, причиной для подачи заявления послужили публикации в СМИ.

Уточняется, что иск поступил в суд 25 марта. Согласно показаниям истицы, ряд изданий распространили сведения о том, что детей и подростков, который участвовали в спортивных мероприятиях в «Крокус Экспо», якобы не выпускали из здания в день теракта.

Калиничева указала, что эти статьи опорочили ее честь, достоинство и деловую репутацию, а также привели к травле со стороны общества в отношении нее.

Теракт в московском концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел 22 марта. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого произошли взрывы, возник пожар. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).

Ранее сообщалось, что Следственный комитет провел проверку показаний одного из террористов на месте трагедии в «Крокусе».