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Стало известно, какую пользу для здоровья приносит редис

И.о. декана Лялина: редис может снизить риск развития гипертонии

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Редис обладает антиоксидантными свойствами, положительно влияет на состояние стенок сосудов, может защитить сердечную ткань от повреждений и снизить риск развития заболеваний. Об этом Life рассказала и.о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина.

«Редис богат витаминами — С, В1, В2, В5, В6, В9, РР — и микроэлементами — калием, кальцием, магнием, железом, фосфором, а также природной клетчаткой и фитонцидами, а его ботва, также съедобная, похожая по вкусу на салатные листья мангольда, — витаминами C, K, A, В», — отметила эксперт.

По ее словам, этот корнеплод позволит контролировать уровень давления, снизить риск развития гипертонии и других сердечно-сосудистых болезней, обладает противоотечным, желчегонным и мочегонным действием, поддерживает процесс пищеварения и здоровую кишечную микрофлору. Кроме того, некоторые исследования показывают, что редис также снижает уровень холестерина в крови. Фитонциды (природные антибиотики) в его составе также помогут справиться с простудами и бактериями в ротовой полости, заключила Лялина.

Диетолог-терапевт Ольга Лушникова до этого рассказала «Газете.Ru», что редис нужно исключить из рациона питания людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, особенно в период обострения.

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