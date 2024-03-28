Ветеринар объяснила, почему питомцам опасно иметь лишний вес

Домашним животным опасно иметь лишний вес, потому что это может негативно сказаться на здоровье, в том числе, привести к проблемам с сердцем и сахарному диабету. Об этом «Москве 24» рассказала заведующая Красногвардейской ветеринарной клиникой Вера Земская.

«Иногда увеличение веса может быть сигналом заболеваний, таких как гипотиреоз (снижение функции щитовидной железы) или синдром Кушинга (избыточная выработка кортизола в организме), требующих вмешательства ветеринарных специалистов», — добавила эксперт.

Чтобы не допустить таких последствий, хозяевам рекомендуют строго соблюдать дневную норму кормления питомцев, которая определяется исходя из энергетических потребностей животного. Земская советует дозировать порции с помощью измерительных чашек или весов.

Она добавила, что идеальный вес для животных высчитывается индивидуально с учетом их породы, возраста, размера и общего состояния здоровья.

«Регулярные ветеринарные осмотры помогут вовремя заметить изменения в весе и состоянии здоровья вашего питомца. Забота о правильном питании и достаточной активности – ключ к долгой и здоровой жизни ваших четвероногих друзей», — заключила ветеринар.

Ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков до этого говорил, что самый вредный вариант кормления домашних кошек и собак – это попытка миксовать натуральную еду с сухим кормом. Если хозяин начал кормить питомца натуральной едой – это нормально, но нужно придерживаться такого варианта кормления всегда, пояснил он.

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