Путин призвал беречь единство народов России

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с военными в Тверской области призвал бережно относиться к единству народов России. Его слова приводит РИА Новости.

«Мы должны очень бережно относиться к единству российского народа. Я в этом смысле очень рассчитываю на вас, на вооруженные силы. В одном ряду здесь люди самых разных национальностей», — сказал он.

Он также заявил, что когда до него доносятся лозунги, что Россия только для русских, у него возникает чувство тревоги.

До этого российский президент говорил, что многообразие культур, религий и традиций отличает Россию от других стран. По его оценке, это позволяет жителям страны на протяжении веков обмениваться друг с другом генетическим и культурным кодом.

Путин добавил, что таким образом создается «единая российская нация».

Ранее Путин заявил, что все народы РФ достойно проявляют себя в зоне СВО.