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Участника Telegram-чата с террористами из «Крокуса» вышлют из России

Суд обязал выслать из РФ участника Telegram-чата с террористами из «Крокуса»

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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Приморский районный суд Петербурга принял решение выслать из России гражданина Таджикистана Ахмада Файзулохонзоду за то, что он состоял в Telegram-чате, где завербовали совершивших теракт в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл». Об этом сообщила глава объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева.

«Файзулохонзода состоит в группе в ТГ, где эмиссарами террористической организации ИГИЛ (организация запрещена в России) проводится вербовка лиц для совершения терактов в РФ», — говорится в сообщении.

Лебедева уточнила, что исполнители теракта в «Крокус Сити Холле» были завербованы в этой же группе.

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прозвучала серия взрывов, произошел пожар.

Преступники пытались скрыться с места преступления, но их задержали утром 23 марта на территории Брянской области.

Ранее специалист по оружию высказался о подготовке атаковавших «Крокус» террористов.

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Теракт в «Крокус Сити Холле»
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