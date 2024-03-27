На Кубани заметили мужчину в камуфляже с ножом на детской площадке

Жители Краснодара рассказали, что заметили подозрительного мужчину с ножом на детской площадке. Об этом сообщает Telegram-канал «Кубань 24».

По словам очевидцев, неизвестный в камуфляже и балаклаве вышел на детскую площадку в ЖК «Аквамарин». Мужчина выполнял спортивные упражнения, при этом в его руках находился предмет похожий на нож. Свидетели сняли все на камеру и поделились видео в сети.

В пресс-службе УМВД по Краснодару заявили, что начали проверку по факту публикации ролика.

Ранее в Нижневартовске мужчина напугал двух девочек на детской площадке.