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Трех братьев обвиняемого в теракте в «Крокусе» забрали на допрос

РИА Новости: троих братьев обвиняемого в теракте в «Крокусе» допрашивают

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Павел Бедняков/РИА Новости

Троих братьев обвиняемого в теракте в «Крокус Сити Холле» Шамсиддина Фаридуни допрашивают следователи. Об этом сообщила РИА Новости тетя Шамсиддина Гулбиби Заргарова.

По словам женщины, сейчас она следит за детьми своих троих племянников. Она рассказала, что целью отъезда Фаридуни в Россию были заработки — он стремился купить землю и построить дом для своей семьи, поскольку до этого он жил в одном доме с тремя братьями и их детьми. Заргарова подчеркнула, что не понимает причин участия родственника в теракте.

Обвиняемый в теракте родился в кишлаке Лойоби в городе Гиссар, что в 50 километрах от Душанбе. До переезда в Россию, который произошел полгода назад, он занимался медициной.

До этого в Таджикистане опечатали дом семьи обвиняемого по делу «Крокуса» Шамсиддина Фаридуни.

Теракт на территории «Крокус Сити Холла», расположенного в подмосковном Красногорске, произошел вечером 22 марта. По версии следствия, перед выступлением группы «Пикник» четверо мужчин, вооруженных автоматами, открыли огонь по посетителям, а позже продолжили нападение внутри концертной площадки.

Также в здании произошел крупный пожар, в том числе полностью сгорел концертный зал, в котором и планировалось провести музыкальное мероприятие. По данным Следственного комитета, для этих целей преступники использовали бензин.

Утром 23 марта четверых подозреваемых в теракте задержали в Брянской области. Поздно вечером 24 марта их арестовали и отправили в СИЗО до 22 мая. Днем 25 марта были арестованы еще трое фигурантов по делу, связанных с продажей автомобиля Renault белого цвета, который использовался для побега после совершения теракта.

Ранее сообщалось, что обвиняемый в теракте Шамсиддин в соцсетях сменил фамилию на «Абдулло».

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Теракт в «Крокус Сити Холле»
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