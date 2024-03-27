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Житель Петербурга изнасиловал двоих младшеклассников и отправился в колонию

В Петербурге педофил, изнасиловавший двоих детей, получил семь лет колонии

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Санкт-Петербургский городской суд огласил приговор в отношении местного жителя, которого обвиняли в преступлениях против половой неприкосновенности детей. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов города.

Педофил совершил насильственные действия сексуального характера в отношении школьников восьми и девяти лет.

Подсудимый свою вину не признал.

Суд приговорил петербуржца к семи годам лишения свободы в колонии строго режима. Также мужчину на 10 лет лишили права заниматься деятельностью, связанной с работой с несовершеннолетними детьми в любой организационно-правовой форме.

Ранее в Калуге педофила из Татарстана, развращавшего девочек, отправили в колонию.

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