Врач призвал мужчин не торопиться отказываться от кальсонов весной

Несмотря на то, что во многих регионах сохраняются отрицательные температуры, особенно в вечернее время, многие мужчины начинают ходить по улице без кальсонов, более известных под названием подштанники. Однако это чревато медицинскими осложнениями. Об этом в интервью Общественной службе новостей предупредил врач-уролог Видновской КБ Минздрава МО Загид Асаханов.

«Специфических симптомов застуженной простаты нет, однако если мужчина начал испытывать проблемы при мочеиспускании, например, частые позывы или походы в туалет с трудом, а также боли в пояснице или паху, которые могут сопровождаться ознобом или ломотой в теле, нельзя исключить патологию мочеполовой системы», — сказал Асаханов.

Переохлаждение, по его словам, может вызывать такие патологии, как простатит, цистит и, как осложнение, пиелонефрит.

Врач-уролог Центра репродуктивного здоровья «СМ-Клиника» Батор Гончиков до этого назвал симптомы, предшествующие импотенции.

По его словам, одним из первых признаков, указывающих на возможное развитие патологи, является уменьшение интереса к половой активности. Это может проявляться как ухудшение эмоционального отклика, так и уменьшение частоты мыслей об интимной близости.

Кроме того, ослабление эрекции или ее полное отсутствие во время полового акта может указывать на предстоящую импотенцию, добавил он.

Ранее врач перечислил симптомы болезней почек.