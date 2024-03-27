Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Следкоме сообщили о данных, полученных от камер террористов в «Крокусе»

СК изучает данные с технических устройств террористов, атаковавших «Крокус»

close
100%
Следственный комитет РФ/РИА Новости

Следственный комитет изучает данные с технических устройств террористов, атаковавших «Крокус Сити Холл». Об этом сообщает официальный Telegram-канал Следственного комитета.

«Следствие анализирует использование обвиняемыми сети интернет для планирования и совершения преступления. Изучается информация, изъятая с различных технических устройств, находившихся в пользовании террористов», — заявили в Следкоме.

До этого глава «Общественного совета по развитию такси» Ирина Зарипова заявила, что после теракта в «Крокус Сити Холле» часть регионов России запретили иностранным специалистам работать в перевозках, эта практика будет распространена на всю Россию.

Власти Новгородской, Тульской, Нижегородской и Самарской областей запретили принимать на работу водителей-мигрантов.

Ранее стало известно, что суд выдворит за пределы РФ мигранта, сидевшего в чате сторонников ИГИЛ (организация запрещена в России).

Все новости на тему:
Теракт в «Крокус Сити Холле»
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами