В Следкоме сообщили о данных, полученных от камер террористов в «Крокусе»

Следственный комитет изучает данные с технических устройств террористов, атаковавших «Крокус Сити Холл». Об этом сообщает официальный Telegram-канал Следственного комитета.

«Следствие анализирует использование обвиняемыми сети интернет для планирования и совершения преступления. Изучается информация, изъятая с различных технических устройств, находившихся в пользовании террористов», — заявили в Следкоме.

До этого глава «Общественного совета по развитию такси» Ирина Зарипова заявила, что после теракта в «Крокус Сити Холле» часть регионов России запретили иностранным специалистам работать в перевозках, эта практика будет распространена на всю Россию.

Власти Новгородской, Тульской, Нижегородской и Самарской областей запретили принимать на работу водителей-мигрантов.

Ранее стало известно, что суд выдворит за пределы РФ мигранта, сидевшего в чате сторонников ИГИЛ (организация запрещена в России).