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В СК поступило почти 150 заявлений от потерпевших о пропаже их родных в «Крокусе»

В СКР поступило 143 заявления о пропавших после теракта в «Крокус Сити Холле»

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Сергей Бобылев/РИА Новости

В Следственный комитет России поступило 143 заявления от потерпевших о пропаже их родных или близких людей в результате теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл». Об этом сообщает пресс-служба СК.

«В СК поступило 143 заявления от потерпевших о пропаже их родных или близких людей в результате теракта. На данный момент опознано 84 жертвы, в том числе тела пятерых детей в возрасте от 9 до 16 лет. В целях установления личностей остальных жертв проводятся молекулярно-генетические экспертизы», — говорится в сообщении.

Днем 27 марта сообщалось, что Приморский районный суд Санкт-Петербурга приговорил к штрафу 5 тыс. рублей и депортации Ахмада Ф., нарушившего миграционное законодательство.

В этот же день член Совета по правам человека (СПЧ) Ева Меркачева заявила, что четверо предполагаемых исполнителей теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» находятся в СИЗО «Лефортово» в одиночных камерах.

Также сообщалось, что одной из пострадавших во время теракта в «Крокус Сити Холле» Маргарите Чавычаловой помогла спастись бутылка воды.

Ранее сообщалось, что с поблагодарившей террористов нижегородской школьницей провели профилактическую беседу.

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Теракт в «Крокус Сити Холле»
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