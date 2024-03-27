В Конституционном суде отреагировали на призывы снять мораторий со смертной казни

Конституционный суд России готов высказаться насчет снятия моратория на применение высшей меры наказания, смертной казни, только после официального запроса уполномоченных заявителей. Об этом заявил председатель КС Валерий Зорькин, передает РИА Новости.

«Суд готов ответить только после официального запроса уполномоченных заявителей», — заявил Зорькин.

В пресс-службе суда уточнили, что для того, чтобы Конституционный суд провел расследование соответствия конституции того или иного нормативного акта необходимо обращение группы не менее 90 депутатов.

Также в КС пояснили, что насчет проверки конституционности законопроекта вообще может обратиться только президент России.

До этого сенатор Андрей Клишас заявил, что в России нельзя приговорить террористов к смертной казни даже в случае, если мораторий на высшую меру наказания будет снят.

Сенатор назвал «недобросовестными спекуляциями» указания в сторону Конституционного суда в качестве препятствия для «справедливого возмездия».

Ранее Володин объяснил, почему для возвращения смертной казни не нужен референдум.