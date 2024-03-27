С поблагодарившей террористов нижегородской школьницей провели профилактическую беседу

В пресс-службе МВД по Нижегородской области заявили, что со школьницей, которая поблагодарила террористов из «Крокус Сити Холла» за возможность пьянствовать в выходные вместо поездки в Москву, провели профилактическую беседу, а родителей привели к административной ответственности. Об этом сообщает РИА Новости.

В ведомстве подчеркнули, что сотрудники правоохранительных органов установили личность несовершеннолетней, с которой в дальнейшем была проведена профилактическая беседа. На законного представителя подростка составлен административный материал по статье Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

В администрации Нижнего Новгорода подтвердили, что девушка училась в учреждении культуры и получала стипендию за результаты в обучении.

До этого стало известно, что в Нижнем Новгороде лишили стипендии школьницу после публикации видеозаписи, в которой она выразила благодарность террористам, напавшим на «Крокус Сити Холл» в Подмосковье, за возможность «побухать».

Ранее была раскрыта точная хронология теракта в «Крокусе».