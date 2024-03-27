Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

С поблагодарившей террористов нижегородской школьницей провели профилактическую беседу

Родителей школьницы, поблагодарившей террористов, привлекли к ответственности

close
100%
Кирилл Каллиников/РИА Новости

В пресс-службе МВД по Нижегородской области заявили, что со школьницей, которая поблагодарила террористов из «Крокус Сити Холла» за возможность пьянствовать в выходные вместо поездки в Москву, провели профилактическую беседу, а родителей привели к административной ответственности. Об этом сообщает РИА Новости.

В ведомстве подчеркнули, что сотрудники правоохранительных органов установили личность несовершеннолетней, с которой в дальнейшем была проведена профилактическая беседа. На законного представителя подростка составлен административный материал по статье Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

В администрации Нижнего Новгорода подтвердили, что девушка училась в учреждении культуры и получала стипендию за результаты в обучении.

До этого стало известно, что в Нижнем Новгороде лишили стипендии школьницу после публикации видеозаписи, в которой она выразила благодарность террористам, напавшим на «Крокус Сити Холл» в Подмосковье, за возможность «побухать».

Ранее была раскрыта точная хронология теракта в «Крокусе».

Все новости на тему:
Теракт в «Крокус Сити Холле»
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами