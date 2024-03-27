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Россиян предупредили о последствиях продажи выращенного на даче табака

Биолог Коваль: продажа выращенного на даче табака уголовно наказуема

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Global Look Press

Продажа выращенного на даче табака может повлечь за собой штраф или лишение свободы. Об этом рассказала кандидат биологических наук Юлия Коваль в беседе с aif.ru.

По ее словам, просто выращивать табак на личном загородном участке можно без ограничений по количеству кустов, поскольку это растение не является наркотическим. Однако его продажа может повлечь за собой как административную, так и уголовную ответственность, предупредила биолог.

Эксперт также отметила, что растение можно использовать в качестве инсектицида, отпугивающего вредителей.

«Листья табака можно раскладывать возле капусты, тогда бабочки будут меньше ей вредить», — сообщила Коваль.

До этого исследование финансовой онлайн-платформы Webbankir показало, что больше четверти (26,8%) россиян считают огород важным источником продуктов питания. Для 7,1% респондентов дача и огород нужны только для выращивания цветов.

Ранее юрист рассказала москвичам, какое наказание им может грозить за срыв первоцветов, занесенных в Красную книгу.

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