Россиян предупредили о последствиях продажи выращенного на даче табака

Продажа выращенного на даче табака может повлечь за собой штраф или лишение свободы. Об этом рассказала кандидат биологических наук Юлия Коваль в беседе с aif.ru.

По ее словам, просто выращивать табак на личном загородном участке можно без ограничений по количеству кустов, поскольку это растение не является наркотическим. Однако его продажа может повлечь за собой как административную, так и уголовную ответственность, предупредила биолог.

Эксперт также отметила, что растение можно использовать в качестве инсектицида, отпугивающего вредителей.

«Листья табака можно раскладывать возле капусты, тогда бабочки будут меньше ей вредить», — сообщила Коваль.

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