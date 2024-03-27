Зоолог рассказала, как помочь питомцам пострадавших при теракте в «Крокусе»

Волонтеры проекта «ЗооДруг» готовы позаботиться о животных, чьи хозяева пострадали при теракте в «Крокус Сити Холле», а также тем питомцам, которые остались без опеки. Об этом в эфире «Радио 1» сообщила директор альянса защитников животных Московской области Юлия Рубцова.

Она отметила, что пока люди находятся в больницах, волонтеры организуют передержки и выгул, обеспечат кормами и окажут любую помощь, связанную с уходом за животными.

«О «ЗооДруге» можно узнать в интернете, ссылки, номера, обращайтесь, везде ответим и поможем. Если животному нужна временная передержка, то она будет оказана. Ну, а если животному будет необходимо искать другого хозяина, то волонтеры приложат все усилия, чтобы питомец нашел новый любящий дом», — сказала Рубцова.

Пресс-служба проекта сообщила, что направила официальные письма в профильные органы, работающие с пострадавшими, чтобы все знали о такой возможности.

Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске произошел вечером 22 марта. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прозвучала серия взрывов, возник пожар.

Четырех подозреваемых в исполнении теракта задержали в Брянской области 23 марта. На следующий день их заключили под стражу.

Ранее Мурашко рассказал, сколько человек выписали из больниц после теракта в «Крокусе».