Мать бойца СВО, оскорбившая пострадавших в теракте в «Крокусе», объяснилась

Оскорбившая жертв и пострадавших в теракте в «Крокус Сити Холле» жительница Липецкой области во время допроса полиции объяснила, что много выпила алкоголя. Видео с объяснениями россиянки опубликовала пресс-служба МВД.

«Очень много выпила. Агрессия понеслась. Конечно, я не хочу, чтобы убивали людей. Вину свою признаю, сказала это от злости. Наговорила то, что, возможно, в трезвом уме бы не сказала», — сказала женщина.

В жилье женщины из Липецкой области провели обыски. Женщина в трансляции оправдывала теракт в Москве и призывала к насильственным действиям в отношении людей, указали в правоохранительных органах.

Во время стрима жительница Липецкой области говорила о том, что во время теракта пострадало мало людей. Она сравнила ситуацию с Белгородом, где местные жители страдают из-за обстрелов. Известно, что женщина является матерью участника СВО.

Ранее в Башкирии стример высказался против скорбящих после теракта в «Крокусе».