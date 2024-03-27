Специалист Роспотребнадзора назвал причины нехватки препаратов для пациентов с ВИЧ

В России выросло количество пациентов с ВИЧ, одновременно с этим закупка препаратов для их лечения усложнилась, из-за чего возник дефицит лекарств. Об этом в беседе с НСН заявил глава специализированного научно-исследовательского отдела эпидемиологии и профилактики СПИДа ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский в беседе с НСН.

Обычно заявки на лечение от ВИЧ-инфекции формируются в течение предыдущего года, а в текущем количество заболевших может вырасти, отметил эксперт. Основываются заявки на специальном регистре, в который пациентов вносят после предъявления документов. Сложность заключается в том, что количество больных превышает число состоящих в регистре, объяснил Покровский.

«Вторая причина – это чисто технические вещи, которые связаны с закупками лекарств», — отметил он.

Публикуя заявки на закупку лекарств в акционной форме, Минздрав стремится выставить как можно более низкую цену, в то время как компании ждут ее повышения и не торопятся выполнять заказ по низкой стоимости, пояснил Покровский. Таким образом, эти фирмы к аукциону не присоединяются – они ждут повышения цен.

Что касается производителей, то российские компании в подобных аукционах редко принимают участие, отметил специалист. Причины разные, но основная заключается в том, что они считают цены производства выше, чем заявленные министерством.

«Пока врачи придумывают выход из ситуации, один из вариантов – менять препараты на те, которые есть в распоряжении», — заключил Покровский, подчеркнув, что вся система закупок лекарств требует изменений.

Напомним, общественное движение «Пациентский контроль» заявило о проблемах с обеспечением пациентов c ВИЧ необходимыми лекарствами в учреждениях ФМБА России. Отмечается, что из-за этого врачи вынуждены менять схемы лечения и возвращаться к прежним вариантам, отмененным из-за серьезных побочных эффектов.

Ранее стало известно о появлении в России теста на ВИЧ, который выдает результаты за считанные минуты.